Кожара думає, що найнижчу точку у відносинах з ЄС Україна вже пройшла

Про це він написав у своєму блозі на «Українській правді».

Коментуючи свій візит до Брюсселя 30-31 січня, Л.Кожара назвав його насиченим. Міністр наголосив, що провів зустрічі практично з усіма ключовими партнерами в інституціях ЄС – Віце-президентом Європейської Комісії, Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики баронесою Кетрін Ештон, Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, Комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером, Комісаром ЄС з внутрішніх справ Сесілією Мальстрьом, Віце-президентом Європейського парламенту Я.Протасєвічем, Главою делегації ЄП у зв'язках з Україною Павлом Ковалем, Головою Комітету у закордонних справах ЄП Елмаром Броком, колишнім Президентом ЄП Петом Коксом, а також низкою представників основних політичних груп Європейського Парламенту.

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Л.Кожара зауважує, що надзвичайно корисною була зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна + група друзів України в ЄС". «Ми нарешті відновили практику таких зустрічей і я вдячний за допомогу в її організації словацькому колезі Мірославу Лайдаку», - наголошує він.

Він з приємністю відзначає, що міністри закордонних справ 13 європейських країн: Словаччини, Латвії, Кіпру, Румунії, Ірландії, Литви, Бельгії, Данії, Чехії, Фінляндії, Болгарії, Мальти, Хорватії, а також присутній Комісар ЄС Ш.Фюле, підтвердили готовність сприяти Україні у процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Міністр також робить деякі висновки щодо, за його словами, реального стану справ у наших відносинах з ЄС. «По-перше, в Брюсселі в нас є друзі, небайдужі до долі України. Це – головний висновок. Ні про яку ізоляцію не йдеться. В ЄС усвідомлюють реалії і хочуть допомогти нам. На ділі, а не на словах», - підкреслює він.

Л.Кожара надає ключового значення «у контексті наших відносин» Саміту Україна-ЄС, який відбудеться, як і заплановано, 25 лютого ц.р. в Брюсселі.

За словами міністра, «європейські колеги висловлювали конструктивну критику, зокрема щодо здійснення реформ, а також виконання критеріїв, визначених відомими грудневими Висновками Ради ЄС щодо України. Разом із тим, я чітко відчув – перспективи підписання Угоди про асоціацію у листопаді ц.р. є реальними».

Л.Кожара впевнений, що спад у відносинах України з ЄС, який спостерігався минулого року, припинився. «Ми пройшли найнижчу точку, сподіваюся, що назавжди», - зауважує міністр.

За його словами, «європейці наголошують: сьогодні доля України в наших власних руках. Неодноразово чув у Брюсселі фразу "допоможіть нам допомогти вам". Напевно, вона найкраще відображає зміст наших сьогоднішніх відносин з ЄС. В Європі наші успіхи у впровадженні реформ помічають та відзначають».