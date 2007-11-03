У Музеї народного декоративного мистецтва відкрилася виставка Галини Інгули

У Музеї народного декоративного мистецтва сьогодні відбулось відкриття персональної виставки молодої київської художниці Галини ІНГУЛИ «Святкування осені», на якій представлено малярські дослідження автора у різних жанрах.

Як передає кореспондент УНІАН, «Святкування осені» - дев’ята персональна виставка автора. Тут представлені яскраві осінні пейзажі і натюрморти, якими Г.ІНГУЛА намагається довести, що й осінь можна святкувати, якщо дивитися на неї веселими очима художника, який любить цей світ.

Г.ІНГУЛА пише картини в двох стилях – у фентезі і в класичному реалізмі. Вона вважає, що фантазія і реальність повинні співіснувати в житті кожної людини, що вони - два крила людської надії.

На думку віце–президента Асоціації працівників музеїв технічного профілю Володимира КОНСТАНТИНОВА, творчість Г.ІНГУЛИ - життєрадісна, художниця наполегливо вдосконалюється в класичному реалізмі. “Картини, що виконані в реалістичному стилі, доносять до нас красу природи, вони дуже привабливі”, - сказав він.