У центрі Києва горіла СТО
09:05, 05 лютого 2013Суспільство
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У центрі Києва горіла станція техобслуговування автомобілів.
У центрі Києва горіла станція техобслуговування автомобілів / Фото: Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 21.42 4 лютого у Голосіївському районі міста на вул. Кіквідзе, 45, на території гаражного кооперативу «Либідь» у двохповерховій будівлі станції технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2.
Вогнем знищено три автомобілі та обладнання.
Жертв та постраждалих немає.
О 23.45 підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі п’ятнадцяти відділень пожежу ліквідовано.
Причина пожежі та розміри збитків встановлюються.
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