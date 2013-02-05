У центрі Києва горіла СТО

У центрі Києва горіла станція техобслуговування автомобілів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 21.42 4 лютого у Голосіївському районі міста на вул. Кіквідзе, 45, на території гаражного кооперативу «Либідь» у двохповерховій будівлі станції технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2. Вогнем знищено три автомобілі та обладнання. Жертв та постраждалих немає. О 23.45 підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі п’ятнадцяти відділень пожежу ліквідовано. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються.

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