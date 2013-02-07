За фактом падіння «кукурузника» розпочато розслідування

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, ”установлено, що на борту літака, який здійснював переліт з Рівненської області, пасажири не перебували, однак цей літак впав неподалік від житлових будинків, тому розпочато розслідування ”.

За попередніми даними, пілот не зорієнтувався у погодних умовах, не вибрав безпечну висоту, внаслідок чого літак зіткнувся із землею. Пілоту, який отримав тілесні ушкодження, надано медичну допомогу та доставлено до Чуднівської районної лікарні.

Відомості про подію лінійним відділом на станції Козятин УМВС України на Південно-Західній залізниці внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) КК України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Коростенська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері .

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група правоохоронців та Коростенський прокурор з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області внаслідок падіння літака АН-2 травмовано людину.

7 лютого о 14:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що на полі поблизу с. Княжин Чуднівського району Житомирської області «виникла авіаційна подія з літаком АН-2», що належить авіакомпанії «Полтава-Аеро». Літак здійснював переліт з м. Рівне до м. Полтава. На борту літака перебував один член екіпажу, житель м. Новоград-Волинський­ Житомирської області.

Внаслідок події пілот отримав травму голови. До місця події було направлено рятувальне відділення смт Чуднів на чолі з начальником служби цивільного захисту. О 14:44 по прибуттю підрозділу до місця події було вжито заходи щодо попередження займання літака.