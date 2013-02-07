На Житомирщині впав «кукурузник»: пілот вижив

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 7 лютого о 14:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що на полі поблизу с. Княжин Чуднівського району Житомирської області «виникла авіаційна подія з літаком АН-2», що належить авіакомпанії «Полтава - Аеро». Літак здійснював переліт з м. Рівне до м. Полтава. За попередніми даними, через густий туман пілот втратив орієнтацію та допустив зіткнення літака з землею. На борту літака перебував один член екіпажу, житель м. Новоград-Волинський Житомирської області.

Внаслідок події пілот отримав травму голови. До місця події було направлено рятувальне відділення смт Чуднів на чолі з начальником служби цивільного захисту. О 14:44 по прибуттю підрозділу до місця події було прийнято заходи щодо попередження займання літака.

На місці події працює оперативна група ТУ МНС України в Житомирській області, оперативна група Чуднівської служби цивільного захисту та слідчо-оперативна група Чуднівського РВ УМВС.