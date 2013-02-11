Акції Газпрому впали до рекордного мінімуму за останні 3,5 року

Ринок акцій РФ більшу частину торгів у понеділок незначно коливався в межах 0,5% відносно рівнів закриття минулого тижня. Позитивна динаміка європейських фондових індексів вдень ​​допомогла російському ринку вийти в незначний плюс після уранішнього зниження, пише РІА "Новости".

Позитивними виявилися дані про промислове виробництво у Франції у грудні 2012 року, динаміка якого склалася на кращому рівні ніж прогнозувалося (-0,1% проти прогнозу -0,3%).

Основним "якорем" для ринку виступили акції "Газпрому", ціна яких опустилася до мінімуму з липня 2009 року. Таким чином, День інвестора, проведений газовою монополією минулої п'ятниці, не зміг утримати акціонерів від продажів акцій "Газпрому".

Як кажуть експерти, негативом для компанії є відразу низка чинників: висока конкуренція в Європі, через що страждає експорт. Конкуренція в Росії за поставки ЗПГ на Захід також псують картину. "Застиглі" дивіденди газового концерну не додають впевненості покупцям.