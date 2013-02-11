Тарута про справу Щербаня: ніякої боротьби за активи ІСД не було
Голова ради директорів «Індустріального союзу Донбасу» Сергій Тарута спростував заяви Юлії Тимошенко про те, що після вбивства Євгена Щербаня активи ІСД були розділені між Віктором Януковичем і Рінатом Ахметовим.
Про це Тарута заявив в 2й частині інтерв'ю «Українській правді», опублікованому сьогодні. Зокрема, Тарута повідомив, що схема роботи ІСД після вбивства акціонерів компанії Олександра Момота і Євгена Щербаня не змінилася.
«Ситуація не змінилася. Як працювали, так і продовжували працювати. Була та ж сама схема поставок газу [...] Версія, що там був Янукович - це неправильна версія »,-заявив керівник ІСД. При цьому Тарута наголосив, що Щербань не був власником підприємств або активів ІСД.
«У ІСД в той час були одні тільки зобов'язання. Ніяких активів, ніякої приватизації, ніяких придбань через банкрутства на той момент не було. Перші активи з'явилися аж у кінці 1998 і в 1999 році. Тому, коли зараз говорять, що там була боротьба за активи, це неправильно. ІСД на той момент був тільки механізмом забезпечення розрахунків і поліпшення діяльності [донецьких] підприємств », - повідомив Тарута.
Нагадаємо, раніше Тарута повідомив «УП», що у Тимошенко не було причин усувати Євгена Щербаня через конфлікт ЄЕСУ і ІСД. «Всі комерційні конфлікти з ЄЕСУ у нас закінчилися до січня 1996 року - за десять місяців до вбивства Євгена Щербаня. У січні ми вже були в одному човні »,-заявив Тарута.