Тарута про справу Щербаня: ніякої боротьби за активи ІСД не було

Про це Тарута заявив в 2й частині інтерв'ю «Українській правді», опублікованому сьогодні. Зокрема, Тарута повідомив, що схема роботи ІСД після вбивства акціонерів компанії Олександра Момота і Євгена Щербаня не змінилася.

«Ситуація не змінилася. Як працювали, так і продовжували працювати. Була та ж сама схема поставок газу [...] Версія, що там був Янукович - це неправильна версія »,-заявив керівник ІСД. При цьому Тарута наголосив, що Щербань не був власником підприємств або активів ІСД.

«У ІСД в той час були одні тільки зобов'язання. Ніяких активів, ніякої приватизації, ніяких придбань через банкрутства на той момент не було. Перші активи з'явилися аж у кінці 1998 і в 1999 році. Тому, коли зараз говорять, що там була боротьба за активи, це неправильно. ІСД на той момент був тільки механізмом забезпечення розрахунків і поліпшення діяльності [донецьких] підприємств », - повідомив Тарута.

Нагадаємо, раніше Тарута повідомив «УП», що у Тимошенко не було причин усувати Євгена Щербаня через конфлікт ЄЕСУ і ІСД. «Всі комерційні конфлікти з ЄЕСУ у нас закінчилися до січня 1996 року - за десять місяців до вбивства Євгена Щербаня. У січні ми вже були в одному човні »,-заявив Тарута.