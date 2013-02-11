Донецький губернатор не квапиться присвоювати бібліотеці Крупської ім’я Стуса

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький вважає, що присвоєння імені українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса обласній бібліотеці імені Крупської має обговорюватися усіма жителями регіону.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи недавню ініціативу Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» про перейменування бібліотеки з нагоди 75-річчя від дня народження земляка В.Стуса.

«Це думка (про присвоєння імені В. Стуса бібліотеці) одного, або групи товаришів, або «панів». Я думаю, що це повинна вирішувати громада Донецька. Якщо це питання стоятиме, то це має бути предметом обговорення депутатів міськради і жителів Донецької області», - сказав А.Шишацький.

Як повідомляв УНІАН, Донецька обласна організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» у грудні 2012 року направила голові Донецької обласної ради Андрію Федоруку і голові обласної держадміністрації Андрію Шишацькому звернення з проханням присвоїти ім'я українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса обласній бібліотеці імені Крупської.

Громадські діячі зазначили, що вшановування пам'яті В. Стуса з нагоди 75-річчя від дня його народження (В. Стус народився 6 січня 1938 року - УНІАН) було ухвалене постановою Верховної Ради України від 15 травня 2012 року «Про святкування 75-річчя від дня народження видатного українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса».

У зверненні також нагадали, що 20 грудня 2012 року в Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Надії Крупської, «яка жодного стосунку до Донецька не мала, і що є абсурдом», був відкритий музей В. Стуса.

«Наявність такого музею підтверджує необхідність перейменування цієї бібліотеки, що буде гідним вшановуванням 75-річчя від дня народження Василя Стуса у Донбасі», - наголошується у зверненні.