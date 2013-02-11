На Рівненщині святкували 70-річчя першого бою УПА

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості було розпочато панахидою у місцевій Свято-Миколаївській Церкві УПЦ Київського патріархату, а потім колона учасників акції рушила до пам’ятного хреста воїнам УПА, куди було покладено вінки і квіти, там же відбувся мітинг.

Зокрема, зазначалося, що саме на цьому місці 7 лютого 1943 року новостворена сотня УПА під командування сотника Григорія Перегійняка («Довбенка-Коробки») розбила німецький гарнізон та звільнила містечко від загарбників. У бою брали участь майже 150 повстанців, чимало з яких загинули.

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Біля меморіальної дошки виступили голова Володимирецької районної організації ВО "Свобода" Володимир Савонік та безпосередній учасник першого бою УПА Степан Бакунець ("Олександр Шмалюх") – стрілець сотні Г.Перегійняка. На заході також були присутні представники громадськості Володимирця, свободівці з сусідніх міст міст - Кузнецовська, Дубровиці та Березного, а також представники обласної організації ВО "Свобода". Промовці нагадали присутнім про перебіг історичного бою, а С.Бакунець розповів про маловідомі деталі тогочасних подій.

Захід продовжився концертною програмою у районному будинку культури за участі хору УПЦ КП, бардів Олександра Задорожного та Володимира Пастушка, бандуристів Володимирецької дитячої музичної школи, аматорських колективів "Заграва" (м. Кузнецовськ) та "Не сільські музики" (смт Рафалівка).

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Коментуючи подію, народний депутат України Олег Осуховський висловив сподівання, що вже у найближчому майбутньому такі вшанування відбуватимуться на загальнодержавному рівні.

"Це знакова подія в історії боротьби за волю України. Сьогодні деякі антиукраїнські сили намагаються маніпулювати історією та применшити значення національно-визвольної боротьби Української Повстанської Армії, але саме завдяки таким датам як перший бій УПА майбутні покоління українців знатимуть правду про ті непрості часи, про звитягу борців за волю нашої держави", – зазначив О.Осуховський.