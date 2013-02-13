У Полтаві СБУ нагрянула з обшуками в міліцію

Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках з громадськістю облуправління міліції, за їхніми даними і даними джерел в СБУ, вчора, 12 лютого, співробітники підрозділу СБУ «Альфа» провели в Полтаві обшуки в приміщеннях управлінь міліції. Під час спецоперації було затримано працівників міліції.

"Затримано троє працівників міліції в одному з райвідділів Полтави", повідомив начальник відділу у зв'язках з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв.

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За даними інших джерел, затримано також декількох жителів Полтави, які підозрюються в торгівлі наркотиками.