У Полтаві СБУ нагрянула з обшуками в міліцію
14:26, 13 лютого 2013Суспільство
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У Полтаві працівники СБУ провели обшуки в управліннях міліції і затримали декількох міліціонерів, які підозрюються в торгівлі наркотиками.
Заарештували кількох міліціонерів
Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках з громадськістю облуправління міліції, за їхніми даними і даними джерел в СБУ, вчора, 12 лютого, співробітники підрозділу СБУ «Альфа» провели в Полтаві обшуки в приміщеннях управлінь міліції. Під час спецоперації було затримано працівників міліції.
"Затримано троє працівників міліції в одному з райвідділів Полтави", повідомив начальник відділу у зв'язках з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв.
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За даними інших джерел, затримано також декількох жителів Полтави, які підозрюються в торгівлі наркотиками.
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