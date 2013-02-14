ЗМІ називають імена чиновників, які летіли з Одеси на Ан-24

Через зупинку двигуна літак не потрапив на злітно-посадкову смугу, загруз колесами шасі в грунті, перекинувся і розламався на частини, пояснює ІТАР-ТАРС, утім, без посилань на джерело.

За словами одного з пасажирів рейсу Одеса - Донецьк, частина людей змогла врятуватися через розлом у фюзеляжі.

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ЗМІ називають імена одеських чиновників, які могли опинитися на борту літака.

На футбол до Донецька полетіли віце-губернатори Одеської області Дмитро Волошенков і Валерій Матковський, співробітник Чорноморської транспортної прокуратури Ростислав Крикливий, неназваний заступник прокурора Одеської області та голова одеської ДАІ Владислав Богомолов.

Серед загиблих міг опинитися помічник голови Одеської обласної ради Валерій Бобков, повідомляє «Думская.net».