У Донецьку спростовують інформацію про шостого загиблого в авіакатастрофі

Як офіційно заявили УНІАН у прес-службі ОДА, «в результаті авіакатастрофи 13 січня в Донецьку літака АН-24, що здійснював чартерний рейс із Одеси, загинули тільки 5 пасажирів цього рейса. Інформація деяких ЗМІ про нібито загибель ще однієї людини, жителя Донецька, не відповідає дійсності»

У прес-службі також зазначили, що в Донецькій облдержадміністрації всіма питаннями, пов'язаними з цією авіакатастрофою, займався особисто губернатор області Андрій Шишацький, і ні він, ні його заступники не повідомляли нікому іншої інформації, крім офіційно обнародуваної.

У Донецькому аеропорту також кореспонденту УНІАН підтвердили загибель тільки 5 пасажирів цього рейса.

В аеропорту пояснили: «Літак сідав на злітно-посадкову смугу, і в момент посадки літака на злітно-посадковій смузі не міг перебувати жодний працівник аеропорту; обслуговування літака, його дозаправлення, все здійснюється не на злітно-посадковій смузі, смуга лише для зльоту і посадки, потім літак супроводжується до зони стоянки, і в зоні стоянки, на пероні, вже літак обслуговується».

«Нам приховувати нічого, тому що нашої провини в тому, що сталося, немає, ми максимально відкриті й надаємо всю інформацію...", - сказали у прес-службі.

Деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що в результаті авіакатастрофи загинули не 5, а 6 чоловік, і шостим загиблим був місцевий житель.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака перебувало 44 людини, п'ять загинули. На сьогоднішній день відомо, що 26 пасажирів звернулися за допомогою до медиків, із них 9 чоловік перебувають в лікарні.

5 із 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і зазнав катастрофу в аеропорту Донецька, не були зареєстровані.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька почато кримінальне провадження.