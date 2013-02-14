Прокурор: п'ятеро загиблих в катастрофі Ан-24 - жителі Одеси і області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Донецької області Володимир Вишинський.

За його словами, в даний час із 8 членів екіпажа «п'ять перебувають на стаціонарному лікуванні, а також 4 пасажири цього авіарейсу. Стан здоров'я цих 5 членів екіпажу і 2 пасажирів - середньої тяжкості, ще 2 пасажири перебувають в реанімації Донецької обласної травматології, але їхньому життю нічого не загрожує».

Прокурор сказав, що командиру Ан-24 - 34 роки, він командує екіпажем з 2010 року, а другому пілоту - 23 роки, «але у них є всі нормативні документи для здійснення польоту».

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Крім того, В.Вишинський повідомив, що, за попередніми даними, п'ятеро загиблих пасажирів - жителі Одеси і Одеської області, вони одержали черепно-мозкові травми і численні переломи.