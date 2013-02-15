Міліція заспокоює, що ніякого серійного маніяка на Троєщині немає

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначили в міліції, cьогодні деякі ЗМІ та Інтернет-видання поширили інформацію, з посиланням на мешканців Деснянського району столиці, про те, що нібито «на Троєщині «розгулює» серійний маніяк. На його рахунку вже чотири жертви».

Разом з тим у ВЗГ наголошують, що про серійність вбивств жінок говорити не можна. Насправді був факт вбивства однієї жінки, яке, за даними правоохоронців, стало наслідком конфлікту на ґрунті вживання спиртного. Але даний злочин не є справою рук серійного маніяка.

Слідчим відділом Деснянського райуправління міліції ведеться кримінальне провадження за фактом вбивства жінки. В рамках кримінального провадження правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій для встановлення всіх обставин вбивства та осіб причетних до нього.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків злочину, відпрацьовуючи магазини та опитуючи мешканців житлових будинків на території району.