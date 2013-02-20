Фонд держмайна продасть 75% Волиньобленерго

Фонд державного майна України почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 75% державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», йдеться в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 20 лютого ц.р.

Згідно з повідомленням, Фонд держмайна запропонував потенційним покупцям взяти участь в розробці умов продажу акцій «Волиньобленерго».

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження в державній власності 25% пакетів енергопостачальних компаній.

Раніше Кабінет міністрів виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

Нині 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належать кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.