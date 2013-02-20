Головне за день: огляд топ-новин

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ДАІ взялася за ями на дорогах

Складні погодні умови, що трималися в Україні практично упродовж всього осінньо-зимового періоду призвели до значного погіршення стану автодоріг країни.

Троє українців потрапили у полон до нігерійських піратів

Росіянина, трьох українців і двох громадян Індії захопили пірати, які атакували судно Armada Tuah біля узбережжя Нігерії. На даний момент моряків вже звільнено з полону.

Опозиція продовжує блокувати ВР

Засідання ВР сьогодні не відкрилося, опозиція продовжує блокувати трибуну.

Кірєєв пішов на підвищення

Суддю Родіона Кірєєва, який засудив до 7 років ув'язнення Юлію Тимошенко, призначено виконуючим обов’язки заступника голови Печерського суду.

Кузьмін: У нас достатньо доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе

Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін стверджує, що проводиться нове розслідування щодо замовників убивства Георгія Гонгадзе. Захист Кучми наразі не коментує слова Кузьміна.

Під вікнами Азарова одночасно «зламалися» 30 автомобілів (фото)

Біля Кабміну автомобілісти провели акцію проти поганого стану доріг

Кузьмін обіцяє змусити Ющенка здати кров

У Віктора Ющенка відберуть кров для аналізів на вміст діоксину, як тільки буде виписана процедура.

Опозиція замахнулася на Вищий адміністративний суд України

Представники опозиції зареєстрували у Верховній Раді проект закону про ліквідацію Вищого адміністративного суду України (ВАСУ).

ГПУ: Тимошенко і Лазаренко розрахувалися з кілером, боячись розправи

Тимошенко і Лазаренко повністю оплатили вбивство Щербаня після погроз кілера, заявили в Генпрокуратурі.

ДПтС: Тимошенко хоче, щоб її занесли в суд на ношах

Державна пенітенціарна служба України заявляє про готовність доставити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко для участі в судовому засіданні в Києві за умови «реального бажання самої засудженої бути етапованою».

Депутати не змогли домовитися про розблокування Ради

Сьогодні увечері не досягнуто домовленостей між фракціями опозиції та більшості щодо розблокування роботи Верховної Ради.