Долар на міжбанку далі росте

У п'ятницю, 22 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1380/8,1430, на 12:00 звузився спред 8,1395/8,1420 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2679/83, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2680/84. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 30,3470 (-0.0615).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3225/27, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7630/10,7715, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7610/10,7680.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1395/8,1440. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1375/8,1410 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7845/10,7945, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7395/10,7495. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7240/10,7325.