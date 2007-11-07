Погода на 8-12 листопада

8 листопада не території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях та південній частині очікується мокрий сніг та дощ, в Карпатах, а вдень і в Криму місцями сильні опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, в Криму до 10°. У північних, центральних, а вдень і в східних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, у східній частині 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла. На дорогах західної частини подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, на заході західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах хуртовини.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 9-10 листопада утримається хмарна з проясненнями погода. 9 листопада без істотних опадів, лише вночі в південній частині, вдень в західних областях невеликі (в Карпатах і на Закарпатті помірні) опади у вигляді мокрого снігу та дощу; 10 листопада в Україні, крім східної частини, дощ і мокрий сніг, на півдні - дощ, на Правобережжі та в Криму місцями сильні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця, на Правобережжі та півдні країни туман. Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 5-10 м/с, 10 листопада в Україні, крім північно-східної частини, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 9 листопада у східних областях до 6° морозу, вдень 1-6° тепла; в південній частині вночі 0-5° тепла, вдень підвищення до 8-13°, в Криму до 12-17°; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

11-12 листопада очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу (на заході переважно снігу, на півдні, а 11 листопада і на сході переважно дощу), 11 листопада в Україні, крім західних областей, місцями пройдуть сильні опади. Температура у західних областях вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині (11 листопада і у східній частині) вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла; на решті території вночі та вдень 11 листопада від 3° тепла до 3° морозу, 12 листопада 0-5° морозу.

У м.Києві та області 8 листопада буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

9-10 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. 9 листопада без істотних опадів, 10 листопада вночі невеликий, вдень помірний дощ і мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вранці та вдень 10 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

11 листопада пройде дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу. 12 листопада - невеликий сніг та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.