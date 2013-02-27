Офіційний курс валют на 27 лютого
04:00, 27 лютого 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 26 лютого – 799.3000)
100 EUR – 1045.2446 (на 26 лютого – 1063.3887)
10 RUR – 2.6130 (на 26 лютого – 2.6348)
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