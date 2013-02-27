Міліція шукає, хто перекрив газ

Як повідомили кореспонденту УНІАН У прес-службі УДСНС в Черкаській області, в ніч на 26 лютого невідомий перекрив вентиль на газопроводі середнього тиску діаметром 159 мм, що постачає газ до села.

В результаті таких дій понад 100 будинків залишились без газу.

Правоохоронці намагаються встановити особу, яка перекрила вентиль газопостачання на село.