Міліція шукає, хто перекрив газ
06:34, 27 лютого 2013Суспільство
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В Черкаській області правоохоронці розшукують особу, яка перекрила газ селу Васильків у Шполянському районі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН У прес-службі УДСНС в Черкаській області, в ніч на 26 лютого невідомий перекрив вентиль на газопроводі середнього тиску діаметром 159 мм, що постачає газ до села.
В результаті таких дій понад 100 будинків залишились без газу.
Правоохоронці намагаються встановити особу, яка перекрила вентиль газопостачання на село.
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