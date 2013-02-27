ВВП України у січні впав на 0,5%

Зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у січні 2013 року становило близько 0,5% у річному вираженні. Про це йдеться аналітичній записці «Аналіз економічного стану, січень 2013 р.», розміщеній на сайті Національного банку України.

«За оцінками Департаменту статистики, аналізу і прогнозування, зниження реального ВВП у січні поточного року становило близько 0,5% у річному вираженні», - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними Держстату, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни у ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у I кварталі - зростання 2%.

У четвертому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), у цілому за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).