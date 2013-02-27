Світовий банк визнав український кадастр «прикладом в міжнародних масштабах»

Таку характеристику фахівці місії Світового банку надали стану проекту у своєму звіті за результатами візиту до України, що тривав з 11-го по 19-е лютого цього року.

«Світовий банк усвідомлює, який великий обсяг роботи було виконано за останні кілька місяців для підготовки електронної кадастрової системи та її впровадження в безпрецедентному для даного регіону темпі. Розробку системи, її тестування, приймання, міграцію даних і навчання користувачів було виконано менш ніж за три місяці. Менш як за п'ять місяців створено цифровий архів (включаючи сканування та індексування 16,8 мільйонів державних актів, та впровадження процедур сканування для документів, що надходять)», зазначається у звіті.

Фахівці Світового банку визнали, що були вражені значним обсягом виконаної роботи з поліпшення якості даних та відзначили значний прогрес у реалізації проекту за час, що минув від їхнього попереднього візиту.

«З часу останньої місії фахівців Банку було здійснено велику роботу із упровадження електронної системи кадастру із розробленням власними силами додаткового програмного забезпечення, підготовки даних і організації навчання, завдяки чому електронна система кадастру нині повністю функціональна і використовується в 592 місцевих та інших офісах. Досягнутий прогрес дав змогу ліквідувати більшість ризиків, вказаних раніше попередніми місіями фахівців у зв’язку із впровадженням електронної системи кадастру», сказано у повідомленні.

В рамках візиту, учасники місії спостерігали за повсякденною роботою Національної кадастрової системи в територіальних офісах земельних ресурсів. Місія відвідала два районні офіси Держземагентства у Вишгороді та Борисполі і спостерігала за роботою і процесом надання послуг. Зокрема, її представники констатували, що в середньому час на реєстрацію ділянки не перебільшує 40 хвилин, тоді як раніше процесс реєстрації міг тривати декілька тижнів.

Як зазначено у звіті, електронна система кадастру успішно працює та відповідає найкращій світовій практиці. Вона практично усуває зайву бюрократію, сприяє спрощенню процедур і зменшенню кількості кроків на шляху реєстрації прав власності, різко зменшує витрати часу на надання послуг, усуває затримки і зменшує вартість послуг. Також робота НКС сприятиме підвищенню прозорості даних про права власності, залученню громадськості до поліпшення якості даних і підвищенню відповідальності надавачів послуг.