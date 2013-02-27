Україна експортувала майже 18 мільйонів тонн зернових

Загалом, у 2012/2013 маркетинговому році Україна експортувала понад 17,6 мільйона тонн зернових, що на 4,7 мільйона тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Наразі ж Україна активно працює над розширенням ринків збуту вітчизняного зерна. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«З початку 2013 року вітчизняні аграрії вже поставили на зовнішні ринки майже 3,3 мільйона тонн зерна. І на сьогодні кукурудза продовжує лідирувати серед вітчизняних експортних культур – її цьогоріч продали за кордон 2,7 мільйона тонн. Загалом, з початку поточного маркетингового року Україна вже експортувала понад 17,5 мільйона тонн зернових, що на 4,7 мільйона тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року», − зазначив Микола Присяжнюк.

Міністр поінформував, що з початку 2012/2013 МР вітчизняні аграрії поставили на зовнішні ринки 9 мільйонів тонн кукурудзи, 6,1 мільйона тонн пшениці, 2 мільйона тонн ячменю.

«Разом із тим, працюємо над розширенням можливих ринків в Європі та Азії. Адже наразі готується низка інвестиційних проектів у аграрному секторі, який продовжує залишатися одним із найбільш інвестиційно привабливих. Наприклад, у найближчі два роки планується впровадити масштабні інвестиційні проекти в галузі сільгоспмашинобудування та систем зрошення, що, своєю чергою, допоможе наростити валовий збір зернових», − поінформував Микола Присяжнюк.

Слід також нагадати, у 2012 році найбільше зернових імпортував Євросоюз − 7,7 мільйона тонн зерна на суму 1,9 мільярда доларів. Окрім того, минулоріч серед основних імпортерів вітчизняного зерна були Єгипет − 5,5 мільйона тонн, та Саудівська Аравія – 1,9 мільйона тонн.