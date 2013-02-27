Україна планує скорочувати енергоємність ВВП на 3% в рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, щоб розвинути позитивну динаміку зниження енергоємності у ВВП за останні роки, будуть вдосконалені механізми економічного стимулювання енергозбереження. Зокрема, підвищення енергоефективності стане одним з найважливіших умов надання будь-якої форми державної підтримки підприємствам. Крім того, Держпрограмою передбачена подальша реалізація проектів, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки країни.

Як відомо, в січні поточного року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі за участю президента України Віктора Януковича було підписано Угоду між компанією Shell і Надра Юзівська про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській і Донецькій областях. Завдяки цій співпраці, країна протягом 5 років зможе перевести економіку на забезпечення газом власного видобутку.