Нафтогаз України хоче платити майже у 3 рази менше податків

НАК "Нафтогаз України" пропонує знизити податкове навантаження на компанію до 11-12% від обороту (на сьогодні воно досягає 30%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Правління НАК "Нафтогаз України" Едуард ШВИДКОЙ у ході міжнародної конференції “Нафтогазовий комплекс України: надійність, стабільність і перспективи” в рамках 11-го Міжнародного форуму “Нафта й газ 2007" сьогодні в Києві.

"У нас є пропозиції, які ми передали в уряд, згідно з якими платежі "Нафтогазу України" до бюджету мають становити 11-12% від обороту компанії. Це непопулярний захід, але необхідний", - сказав він.

Е.ШВИДКОЙ зазначив, що за останні шість років рентна плата для компанії за вуглеводні, що видобуваються, зросла в 12 разів.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 30,3% або на 3,552 млрд. грн., порівняно з 2005 роком, до 15 млрд. 289,7 млн. грн. при консолідованому доході 64,7 млрд. грн, що відповідає податковому навантаженню в розмірі 23,6% від обороту.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року й реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.