Головне за день: огляд топ-новин

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Українці з грудня зможуть зберегти номер телефону при зміні оператора - ЗМІ

З 1 грудня абоненти українських компаній мобільного зв'язку зможуть зберігати номер телефону при зміні оператора.

Янукович підписав закон про зміни до регламенту ВР

Відповідно до цього закону, голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування «за», «проти» або «утримався» в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань.

Турчинов: Рибак вже вніс подання до ВАСУ про позбавлення Власенка мандата

Рибак зібрав комітет ВР, не попередивши опозицію, і підписав подання на Вищий адміністративний суд щодо позбавлення Власенка депутатського мандата.У ВАСУ підтвердили надходження позову про дострокове припинення депутатських повноважень Власенка і призначили розгляд справи на 5 березня. Сам же Власенко заявив, що влада готує його арешт в ніч із п’ятниці на суботу, 2 березня.

Янукович закликає українців ще почекати з покращенням

Президент України провів підсумкову прес-конференцію в Українському домі, де заявив, наприклад, що готовий розглянути помилування Луценка, поскаржився на попередників, пообіцяв шукати спільної мови з журналістами, яким порадив особисто запитати в його сина Олександра, як той став мільярдером.

«Свобода» вже обрала кандидата у мери Києва

ВО «Свобода» готова висунути в мери Києва народного депутата Андрія Іллєнка, але тільки в разі, якщо його кандидатура буде узгоджена із союзниками по опозиції.

У тюремників готові усі документи для етапування Тимошенко до Києва

Адміністрація колонії підготувала документи для етапування Тимошенко на засідання Печерського райсуду Києва.