Прикордонний собака знайшов в автобусі людину з набоями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 32-річного порушника виявили 1 березня в Міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» в Харківській області. Під час перевірки рейсового автобуса «Ікарус» сполученням «Харків - Курськ» на пасажира "спрацював" службовий собака.

Перевіривши речі громадянина, працівники пункту пропуску виявили 54 набої до нарізної зброї калібру 7.62 мм, які затриманий замотав у клейку стрічку та сховав під одягом.

Порушника передано співробітникам Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого під час перевірки електропотяга «Тополі - Валуйки» в пункті пропуску «Тополі» в Куп’янському районі Харківської області, прикордонники разом з митниками затримали громадянина України, який намагався перевезти на територію Російської Федерації 2 коробки з набоями різного калібру.