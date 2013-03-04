В Україні завтра - до 15° морозу

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах північних та західних областей утримається ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, на заході та півночі з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у південних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північних, Вінницькій, Черкаській та місцями в західних областях 10-15° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях 3-8° тепла.

У Києві та області опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура на Київщині вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У м. Києві температура вночі 11-13° морозу, вдень близько 0°.