Експерти вважають, що Україні потрібно заборонити валютні депозити

Про це в ході прес-конференції заявив фінансовий експерт Олександр Охріменко. «В Україні неможливо зробити дешевим кредитування, поки виплачуються високі відсотки за депозитами. Таким чином можна тільки розкрутити інфляцію », - сказав він.

Експерт нагадав, що в Російській Федерації кілька років тому було запроваджено оподаткування за депозитами, що допомогло знизити високі ставки. «Україна не буде розвиватися, поки є 83 мільярди доларів готівки у населення. Ми так захопилися цим доларом, що далі нікуди. Любов до долара вбиває реальну економіку України. Я вважаю, що необхідно заборонити валютні депозити, і ввести, як і в Росії, податок на депозит. Нічого поганого, крім критики введення податку, не трапиться », - сказав він.

За словами Охріменка, депозит є таким популярним, тому що це єдиний грошовий інструмент, звільнений від оподаткування.

«І це несправедливо. Зараз невигідно купувати акції або облігації, адже там є податок, а на депозиті немає », - зазначив він. На його думку, чим довше українці будуть тримати «долари в тумбочці», тим довше наша держава не зможе вирішити питання з торговим і платіжним балансом.