Восени відбудеться останній призов до армії

02:11, 05 березня 2013
Суспільство
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Відповідно до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних сил України, останній призов на строкову військову службу відбудеться восени 2013 року.

восени

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник повідомив на прес-конференції у Києві.

“У цьому році, у 2013-му, буде останній осінній призов до лав Збройних сил. У відповідності до цього терміну, розпочнеться робота по формуванню Збройних сил за контрактом”, - повідомив О.Олійник.

За його словами, перехід на контрактну службу дозволить значно підвищити рівень боєздатності української армії й ефективність витрачання коштів.

О.Олійник додав, що до контрактної армії набиратимуться військовослужбовці, які мають оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, високий рівень професійної підготовки, рівень кваліфікації не нижче другого класу, досвід служби у складі національних контингентів миротворчих військ та учасників бойових дій. О.Олійник зауважив, що пріоритет надаватиметься військовослужбовцям, які вільно володіють іноземними мовами.

Він зазначив, що заробітна плата контрактників становитиме 5-6,2 тис. грн.

О.Олійник додав, що останній призов строковиків до лав Збройних сил України не відрізнятиметься від призовів минулих років, під час яких набиралось до 40 тис. осіб.

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