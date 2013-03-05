Нардеп від Свободи розбив губу заступнику голови Тернопільської ОДА (відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався учора в приміщенні облдержадміністрації.

Одразу після конфлікту заступник голови облдержадміністрації звернувся до Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ із заявою про спричинення тілесних ушкоджень.

«Конфлікт між полярними політичними силами виник під час проведення у приміщеннях обласної ради та облдержадміністрації зборів партій, громадських організацій та їхніх прихильників. До сутички призвели полярні погляди різних політичних сил. Завдяки оперативному втручанню працівників міліції протистояння не допущено», – йдеться в повідомленні сектору громадських зв’язків.

За неофіційними даними, під час бійки М. Головко завдав П. Гочу удару в обличчя і розбив йому губу.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває подальша перевірка.

Водночас ВО «Свобода» заявила, що конфлікт виник внаслідок спроби зриву у Тернополі громадських слухань представниками Партії регіонів.

Як інформує прес-служба обласної організації ВО «Свобода», вчора ввечері в приміщенні облради були призначені збори громадськості краю, представників творчих спілок, організацій ветеранів, громадян, на яких мали розглянути питання блокування роботи обласної ради та прийняти відповідне звернення до Президента України Віктора Януковича від громадськості області.

За даними «свободівців», збори громадськості замість актової зали довелося проводити у фойє обласної ради, оскільки в. о. голови обласної ради-єдиноцентрист Сергій Тарашевський “одразу дав вказівку про “терміновий” ремонт зали”.

Коли стало очевидним, що збори громадськості все одно відбудуться, учасників зібрання почали обступати невідомі молоді люди.

«Регіонали спільно з облдержадміністрацією, злякавшись жорсткої позиції представників громади Тернопільщини, вчинили бандитський напад, щоб не допустити викриття правди про злочини чинної влади. За вказівкою голови ОДА Хоптяна, його прислужник Гоч організував молодиків кримінальної зовнішності і наважився натравити їх на поважних представників області. Банда молодиків під проводом заступника голови облдержадміністрації Петра Гоча напала на зібрання, блокуючи та штовхаючи літніх поважних людей. «Свободівці» одразу втрутилися, захистивши представників громади. Під вигуки «Ганьба! Банду геть!» група знавіснілих регіоналів відступила», – повідомляє прес-служба облорганізації ВО «Свобода».

За її даними, після цього на зборах було прийнято звернення національно-патріотичних сил Тернопільщини до населення області та до громадян України, в яких тернополяни закликали до боротьби за відновлення законності та конституційного порядку, до безкомпромісної боротьби з режимом злочинців.