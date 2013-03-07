В Одесі шили Adidas "як справжній"

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю обласного управління МВС.

Згідно з повідомленням, у названому швейному цеху незаконно виготовлялися спортивні костюми з логотипами Chanel, Versace, Adidas, D&G і Just Cavalli.

Під час проведення слідчих заходів встановлено, що незаконне виробництво організувала 40-річна жінка - приватний підприємець, яка без дозволу власників брендових торгових виробників використовувала їх товарні знаки.

Одеситка мала свою клієнтуру і працювала винятково під замовлення. У цеху працювали 20 осіб. Під час обшуку вилучено більш як півсотні одиниць готових виробів, 20 швейних машин і два пристрої для одночасного нанесення торгових знаків на виготовлену продукцію.

Вилучене направлено на експертизу. Встановлюється сума збитків, завданих власникам прав на вказані знаки для товарів і послуг.

Щодо жінки на початку березня відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 229 КК України «Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, маркірування товару, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах».

Дана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на термін від 100 до 200 годин, або виправні роботи на термін до 2 років.