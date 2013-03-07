У Донецькій області - новий начальник ДАІ

21:22, 07 березня 2013
Суспільство
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Міністерство внутрішніх справ призначило начальником Управління Державтоінспекції Донецької області підполковника міліції Дмитра Величка.

МВС призначило нового начальника ДАІ Донецької області / Фото : zr.ru

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області, Д. Величко змінив на цій посаді Володимира Астапковича, якого з 7 лютого призначено начальником Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Згідно з повідомленням, Д. Величко 1968 року народження, службу в органах внутрішніх справ почав у 1988 році після закінчення служби в Збройних силах СРСР. Він пройшов шлях від інспектора ДПС, інспектора з розшуку викраденого автомототранспорту, старшого інспектора-чергового чергової частини відділу ДАІ Донецька до начальника відділення автомобільно-технічної інспекції відділу ДАІ Донецька. Д. Величко має вищу юридичну освіту. Одружений, виховує дочку і трьох синів.

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