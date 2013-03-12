Екс-глава Мінфіну назвав фінансову поліцію нормальною світовою практикою

«Ідея фінансової поліції не є новою, це нормальна світова практика», - говорить він.

У той же час, за його словами, при створенні фінансової поліції уряд адекватно підійшов до цього процесу, будуючи структуру на базі податкової міліції, повідомляє РБК-Україна.

«Досить логічно, що фінансова поліція буде формуватися на базі податкової міліції. Якщо створювати все з «нуля», то це займе багато часу, буде втрачено мінімум півроку-рік. Якщо ж це робити на базі податкової міліції, організаційний період може пройти і за кілька місяців », - зазначив Уманський.

Експерт констатує, що нове відомство не буде дублювати повноваження податківців.

«Безумовно, немає. Податківці повинні і будуть займатися адмініструванням податків, у той час як Служба фінансових розслідувань буде розслідувати і попереджувати злочини у фінансово-економічній сфері, в тому числі і в податковій. Наприклад, після того, як податкова побачить ухилення від податків, то вона передасть цю справу фінансовій поліції. Але питанням податків компетенція поліції не буде обмежуватися, там більш широкий перелік сфер », - констатує екс-виконувач обов'язків міністра фінансів.

Він також звернув увагу, що нова структура буде формуватися на базі ряду силових органів.

«Кадровий склад потрібно формувати виходячи з тих завдань, який будуть покладені на цю структуру. Як я розумію, вона буде створюватися на базі податкової міліції, СБУ, ВБЕЗ. Тобто буде набиратися штат з діючих співробітників, що досить логічно », - говорить фінансист.

Нагадаємо, що раніше уряд запропонував створити Службу фінансових розслідувань.