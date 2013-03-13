На кордоні з Румунією затримали вантажівку з 140 ящиками сигарет

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, прикордонний наряд мобільної прикордонної застави «Чернівці» та відділу «Красноїльськ» помітив порушників пізно вночі. Вантажний автомобіль, який рухався в бік українсько-румунського кордону, правоохоронцям довелось наздоганяти. У зупиненій вантажівці, окрім водія, був ще й пасажир – обидва виявилися громадянами України. Під час огляду «ЗІЛа» охоронці кордону виявили в кузові 140 ящиків тютюнових виробів марок «Jin Ling» та «Вічерой» українського виробництва. Жодних документів на тютюновий товар чоловіки пред’явити не змогли.

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Наразі затриманих разом з конфіскатом доставили до прикордонного підрозділу. Подальшу долю порушників вирішуватиме суд, а тютюнові вироби будуть передані відповідним органам.