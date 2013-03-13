Експерти розповіли про переваги закону про трансферне ціноутворення

«Законопроект зобов'язує всіх великих платників податків з оборотом від 50 млн грн на рік, а також платників податків, що здійснили великі операції, повністю розкрити державній податковій службі всю групу пов'язаних осіб. При цьому, не обмежуючись лише тими особами, які безпосередньо беруть участь в угоді, або пов'язані з особою не напряму (які складно обчислити, використовуючи дані державного реєстру). Таким чином, всі приховані і явні напів- і навіть чверть- олігархі будуть зобов'язані дати повний розклад структури своїх активів (підприємств), що знаходяться в і за межами нашої держави. А якщо ні? Якщо ні, їх чекає насправді значний штраф в розмірі ні багато ні мало - 5% від суми контрольованих операцій!», - сказав кандидат юридичних наук, почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев.



Як пише РБК-Україна, у зв'язку з цим, за його словами, податкова служба, завдяки інституту контролю трансфертного ціноутворення, отримує ефективний механізм протидії оптимізації оподаткування з використанням пільгових податкових юрисдикцій, а також спосіб змусити великий бізнес платити гроші в український бюджет.

Асоційований партнер аудиторської компанії «Грант Торнтон Україна» Андрій Шматко підтримав цю точку зору. «Контроль за трансфертним ціноутворенням з наявних на сьогодні в світі - найефективніший метод. Але, щоб його оптимально застосовувати, потрібно не тільки розвивати внутрішнє законодавство, але й міжнародне співробітництво. Наприклад, щоб українські податкові органи могли звернутися на Кіпр з тим же запитом про реальну вартість тієї чи іншої угоди», - сказав експерт.

Він зазначив, що схвалений Кабміном закон про трансферне ціноутворенні має два компоненти - український і міжнародний. «Що стосується міжнародного, то тут використана світова методологія. Податкові органи не перший рік застосовують заходи для контролю цін реалізації товарів, і на сьогоднішній день існує як методика, так і практика перевірок податковими органами схем реалізації товарів за заниженими цінами. Для встановлення реальної ціни використовується інформація біржових котирувань, бюлетенів, а також інформація Держзовнішінформу», - резюмував Шматко.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров підписав подання до Верховної Ради України схваленого урядом законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)».

Законопроект дає визначення трансфертного ціноутворення, встановлює механізми податкового контролю за трансферним ціноутворенням, визначає операції, що підлягають контролю, та методи визначення ціни в контрольованих угодах, а також дає право крупним платникам податків на попереднє взаємне узгодження цін у контрольованих операціях з центральним органом державної податкової служби на певний термін.