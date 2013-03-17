Жителі 314 населених пунктів, знеструмлених негодою, знову мають вдома світло

Аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 314 населених пунктів у 7 областях України, що були знеструмлені 15 березня внаслідок складних погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.

Як повідомляється на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій України, станом на 7.00 у Волинській області залишаються знеструмленими – 5 н.п. (у тому числі 3 н.п. - частково).