Жителі 314 населених пунктів, знеструмлених негодою, знову мають вдома світло
10:50, 17 березня 2013Суспільство
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Відновлено електропостачання у 314 населених пунктах України, знеструмлених внаслідок негоди.
Рятувальники не повернули електропостачання тільки 5 селам
Аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 314 населених пунктів у 7 областях України, що були знеструмлені 15 березня внаслідок складних погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.
Як повідомляється на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій України, станом на 7.00 у Волинській області залишаються знеструмленими – 5 н.п. (у тому числі 3 н.п. - частково).
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