В усіх портах України оголосили підвищену готовність

У всіх портах України за наказом Державної інспекції України з безпеки судноплавства оголошено підвищену готовність до надання рятувальних дій та ліквідації наслідків розколу танкера «Волга-Нефть-139» під російським прапором, завантаженого 4 тисячами тон мазуту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, на борту судна перебувало 13 членів екіпажу. Жоден з гих не постраждав, усі знаходяться у кормовій частині судна. На даний час носова частина судна знаходиться на якорі, підготовлено буксири на допомогу російському танкеру з портів Керч і Кавказ, а також гелікоптери для зняття екіпажу.

Рятувальні дії ускладнюються унаслідок несприятливих погодних умов – сильного шторму та вітру зі швидкістю до 32-34 м/с.

На місце події виїхав заступник міністра транспорту та зв’язку Валентин КАСАПЧУК.