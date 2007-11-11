До Криму вилетів Шуфрич

Для координації рятувальних операцій на морі до Криму вилетів міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 4.45 у Керченській протоці через складні погодні умови (висота хвилі до 5 м) стався розлом навпіл танкера “Волгонефть-139”, який стояв на якорній стоянці поблизу порту Кавказ. Внаслідок розлому носова частина танкера залишилася стояти на якорі, а кормова частина разом із 13 членами екіпажу була віднесена на мілину. Через розлом танкера у воду потрапило близько 1200 кубометрів мазуту (вітер у бік Російської Федерації). На місці події перебувають російські буксири “Капітан Задорожний”, “Посейдон” та український буксир “Бора”. Крім того, до місця події вийшло рятувальне судно “Світломор-1”, яке має обладнання для збору нафтопродуктів.

О 8.40 у Керченській протоці затонуло судно “Вольногорськ” з 2 тисячами тонн сірки.

О 9.25 у бухті “Казача” поблизу Севастополя затонуло судно “Ізмаїл”, яке перевозило металобрухт з Маріуполя до Сирії. Екіпаж - 17 осіб, врятовано двох моряків, доля решти членів екіпажу залишається невідомою.

О 9.30 на мисі “Меганом” в районі Судака внаслідок погіршення погодних умов викинуло на берег судно “Віра Волошина” (прапор Російської Федерації), яке перевозило сільськогосподарську техніку з Румунії до Росії. Загрози екіпажу та судну немає.

Об 11.00 у Керченській протоці затонуло судно “Нахічевань” з 4 тисячами тонн сірки. 12 членів екіпажу на рятувальних плотах рухаються у бік острова Тузла. На допомогу вийшов морський рятувальний буксир “Нептун” Керченського морського порту.