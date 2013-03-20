Казахстанська авіакомпанія літатиме до Києва

Казахстанська авіакомпанія «Ейр Астана» з кінця березня - початку квітня почне виконувати регулярні рейси з Києва (міжнародний аеропорт «Бориспіль») до Алмати й Астани.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, зокрема, з 31 березня 2013 року «Ейр Астана» тричі на тиждень виконуватиме рейси Алмати-Київ-Алмати. Рейси виконуватимуться на літаках Airbus 320. Із 1 квітня 2013 року авіакомпанія тричі на тиждень виконуватиме рейси Астана-Київ-Астана. Рейси виконуватимуться на літаках Embraer 190.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter