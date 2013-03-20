Казахстанська авіакомпанія літатиме до Києва
03:44, 20 березня 2013Суспільство
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Казахстанська авіакомпанія «Ейр Астана» з кінця березня - початку квітня почне виконувати регулярні рейси з Києва (міжнародний аеропорт «Бориспіль») до Алмати й Астани.
Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, зокрема, з 31 березня 2013 року «Ейр Астана» тричі на тиждень виконуватиме рейси Алмати-Київ-Алмати.
Рейси виконуватимуться на літаках Airbus 320.
Із 1 квітня 2013 року авіакомпанія тричі на тиждень виконуватиме рейси Астана-Київ-Астана.
Рейси виконуватимуться на літаках Embraer 190.
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