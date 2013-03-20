Майор міліції організував злочинну групу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

За його словами, оперативний уповноважений одного з райвідділів міліції організував злочинну групу, до складу якої також входили колишній працівник міліції, один раніше засуджений громадянин та ще один громадянин.

«Вони розробили спільний план, щоб одну людину, яка займається бізнесом, вивезти під надуманим приводом за територію населеного пункту, після чого стосовно нього здійснити низку насильницьких дій для отримання інформації про місце зберігання ним грошових коштів та золотих виробів, після чого здійснити розбійний напад на його житло, а його вбити і труп знищити», - зауважив О.Бабіков.

За його словами, 11 березня всі члени злочинної групи були затримані, коли вони намагалися вивезти зв’язаного підприємця за межі населеного пункту.

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Прокурор наголосив, що затриманим пред’явлено повідомлення про скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство за обтяжливих обставин), ч. 4 ст 187 (розбійний напад), ч.3 ст 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі всі члени ОЗГ перебувають під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко видав розпорядження переглянути всі атестації працівників міліції

Він нагадав, що атестація особового складу проводиться постійно і у зв'язку з випадками правопорушень, які були допущені міліціонерами, було ухвалено рішення про проведення перевірок атестації.

"Результати цих атестацій досвідчені співробітники центрального апарату вивчать, наскільки ретельно були проведені ці атестації, чи не було допущено формалізму, чи були вони проведені всебічно, повно й об'єктивно", - зазначив В.Захарченко.

Він підкреслив, що перевірка атестацій співробітників органів внутрішніх справ проводитиметься по всій Україні.

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Поштовхом до такого рішення послужив випадок у Чернігівській області, коли співробітник міліції завдав вагітній жінці численних ножових поранень.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть притягнуті керівники середньої ланки, які мали відношення до атестації, до відповідальності, в разі виявлення порушень, В.Захарченко сказав: "Якщо керівники, які очолювали атестаційні комісії, мали відношення до формальної атестації, то їх буде притягнуто до відповідальності".