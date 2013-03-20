Завтра в Україні - від 7° морозу до 17° тепла

Завтра, 21 березня в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних, Вінницькій, Одеській областях очікується дощ, в Карпатах зі снігом.

На дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер західний, вдень на Правобережжі східний та південно-східний, 5-10 м/с, вночі на сході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі морів 2-4° тепла, вдень 6-11° тепла, у південній частині та на Закарпатті 9-14°, в Криму до 17°.

У Києві та Київській області без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.