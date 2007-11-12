Керченська протока забруднена мазутом і сіркою. Про це повідомлялося на засіданні Державної комісії з техногенної безпеки, що відбулося сьогодні в Керчі, під час якого була озвучена оперативна обстановка в протоці.

Як передає сайт kerch.com.ua, за інформацією міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, який взяв участь у засіданні, в Керченській протоці спостерігається 2 «язики» нафтопродуктів завдовжки 2 кілометри, шириною 200 метрів. Ці плями викликані, як наголошувалося на засіданні комісії, трьома основними забруднювачами: судном «Ковель», «Вольногорск» і «Нахічеванню», розташованими поряд. Острів Тузла, за наявною інформацією, перебуває в мазуті.

Н.ШУФРИЧ розповів під час прес-конференції, що вчора в зону шторму, сила якого досягала 7 балів, потрапило 7 російських кораблів різних специфікацій, з них 3 судна з різними ступенями пошкоджень доставлені в російські порти: «Вольногорск-123», знята з мілини сьогодні вранці баржа «Дика» і баржа «Деметра», якій вдалося не потрапити на мілину. 4 кораблі в Керченській акваторії постраждали: «Вольногорск-139» розкололося навпіл, два суховантажники, які перевозили сірку, потонули, і ще одне судно фактично затоплене по основну палубу.

Крім того, за інформацією, що прозвучала на засіданні, в районі Судака сіло на мілину і дістало тріщини судно «Вера Волошина», яке перевозило сільгосптехніку. 19 членів екіпажу вже зняті і доставлені на берег. У Севастополі загинуло судно «Хаджи Измаил», на борту якого перебувало 17 членів екіпажу. Двоє з них знайдені на березі, доля інших не відома. Всього вчора було врятовано 64 російських моряки і 2 інших держав.

Представники Росії, що брали участь в засіданні державної комісії, підтвердили інформацію про те, що неподалік від острова Тузла були знайдені тіла трьох моряків із сухо вантажника «Нахічевань», який стрімко затонув. Без вісті зниклими вважаються ще 5 моряків із цього судна.

Комісія прийняла рішення розпочати операцію зі збору й утилізації мазуту. Для цих цілей прибуло російське спеціалізоване судно «Светломор-3».

Особливу тривогу рятувальників викликають судна, які затонули з вантажем сірки. Прийнято рішення обстежити їх, щоб визначити ступінь пошкодженості трюмів. Не виключено, що сірка вилилася з трюмів і розповсюдилася по дну.

За словами Н.ШУФРИЧА, пошуки людей вестимуться до четверга.

В даний час погода над Керченською протокою погіршується. Видимість обмежена.