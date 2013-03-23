У КМДА кажуть, що розсипали 600 тонн солі за добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.

«Була дуже важка зима, велика кількість солі була висипана. У нас залишилося всього 3 тис. 600 тонн солі для міста. За цю ніч було більше 600 тонн висипано», - повідомив він.

О.Мазурчак зазначив, що всі служби в цій надзвичайній ситуації працюють в цілодобовому режимі, а очищення автодоріг передбачається проводити більш активно ближче до вечора, і до того часу якраз розраховують відтягти зі столичних автошляхів всі фури та інші великогабаритні машини, що застрягли в заметах.

Представник КМДА також запевнив, що в столиці не трапилось поки що жодної аварії на магістральних теплотрасах.

«По аваріях. По теплотрасах сьогодні немає масових відключень. В нас із 11 тис. 700 будинків в аваріях сьогодні є 14, тобто такі, які ліквідовуються протягом доби. Тобто це не є магістральні пориви, магістральних немає на цей момент», - сказав О.Мазурчак.