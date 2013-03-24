Стихія в Києві вщухла
10:49, 24 березня 2013Суспільство
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Станом на ранок неділі вщухли сильні опади, які в Києві тривали майже дві доби.
Сніг перестав падати / Фото : joyreactor.cc
Станом на ранок неділі вщухли сильні опади, які в Києві тривали майже дві доби. Рух наземного громадського транспорту, який припинив роботу в п’ятницю ввечері, ще не відновлений, - повідомляє Радіо Свобода.
Під час сильного снігопаду не змогли дістатися своїх депо і застрягли на вулицях Києва понад сто трамваїв і тролейбусів. За словами першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, до понеділка служби міста мають очистити всі головні вулиці від снігу, щоб люди змогли нормально потрапити на роботу.
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