У “Газекс-Україна” назвали вірогідну причину вибуху газу у Дніпропетровську

Внутрішня експертна комісія ТОВ “Газекс-Україна” вважає, що найбільш вірогідною причиною вибуху газу у Дніпропетровську 13 жовтня є стороннє втручання в роботу газорозподільчого пункту. Про це УНІАН повідомила прес-служба ВАТ “Дніпрогаз”.

“Комісія вважає найбільш вірогідною причиною підвищення тиску газу в мережах низького тиску стороннє втручання в роботу запобіжного обладнання ГРП”, - наголошує прес-служба “Дніпрогазу”.

Згідно з висновками внутрішньої комісії, підвищення тиску газу було викликане лише зміною настройки регулятора газорозподільчого пункту, що неможливо без зовнішнього втручання.

Як повідомляв УНІАН, вибух газу у 10-поверховому житловому будинку в Дніпропетровську стався через різке підвищення тиску газу у розподільчій мережі.