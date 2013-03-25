Майже половина молоді бачить загрозу свободі слова в Україні - опитування

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 1 по 20 березня 2013 року.

З них 38,6% вибрали відповідь «швидше так», а 10,4% - «точно так» на це питання. При цьому майже така ж кількість опитаних (46,1%) заявили, що суспільно-політичним життям України не цікавляться. З них варіанту «швидше ні» віддали перевагу 34,9%, «точно ні» - 11,2%. Не змогли відповісти на це питання 4,9% респондентів. Кожен другий представник молоді (49,4%) вважає, що в Україні існує загроза свободі слова і демократії. З них відповідь «швидше так» дали 35,8%, «точно так» - 13,6%.

Не бачать такої загрози 45,5% молодих людей України. З них 37,2% вибрали відповідь «швидше ні», 8,3% - «точно ні». Вагалися з відповіддю на дане питання 5,1% респондентів. Майже половина молодих людей України (46,1%) відзначили, що серед демократичних цінностей практичне значення для них має свобода слова.

Далі слідують: право на охорону здоров'я, медичну допомогу (45,3%); особиста недоторканність (38,2%); право розпоряджатися своєю власністю (36,2%); свобода пересування, вибору місця проживання (34,1%); судовий захист прав і свобод громадян (32,2%); право вільно говорити рідною мовою (23,1%); свобода віросповідання (15,2%); право вільно обирати і бути обраним в органи державної влади та органи місцевого самоврядування ( 14,7%); можливість брати участь у політичному житті суспільства (10,1%). Відповідь «інше» дали 2,3% респондентів, а 2,7% - вагалися з відповіддю на дане питання.

З 1 по 20 березня 2013 Інститут Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Сучасна молодь України». Всього опитано 2000 респондентів у віці від 15 до 21 років у містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, розташованих в 24 областях України і АР Крим. Квотами у вибірці були: вік, стать і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує + / -2,2%.