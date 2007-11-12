Карпачова направила представників до колонії, де загинув в’язень

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Ніна КАРПАЧОВА направила трьох своїх представників до Слов’яносербської виправної колонії № 60, що в Луганській області, де під час збройного нападу на контролера був убитий засуджений.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого.

Як зазначається в повідомленні, потерпілий контролер зараз перебуває в лікарні. За даним фактом Уповноважений з прав людини відкрила провадження щодо цієї надзвичайної події.

На цей час у колонії відбувають покарання близько 900 осіб (у тому числі 75 засуджених до довічного позбавлення волі). Представники Уповноваженого з прав людини мають насамперед з’ясувати, яким чином стала можливою втеча ув’язнених, яким шляхом потрапила до них зброя і наскільки серйозним є характер тілесних ушкоджень (різання вен), які самі собі спричинили три десятки засуджених, зазначає прес-служба Уповноваженого.

Також, за даними прес-служби, у Слов’яносербській виправній колонії № 60 здійснюють також перевірку перший заступник голови Держдепартаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ та співробітники Генеральної прокуратури.