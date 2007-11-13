Військово-історичну колекцію Шереметьєвих розмістять у Київській фортеці

Військово-історичну колекцію сім’ї Шереметьєвих, що охоплює історичний період від початку створення регулярної російської армії (часи Петра І) до наших днів, пропонується розмістити у приміщенні музею “Київська фортеця”.

Як повідомляє прес–служба Київської міської державної адміністрації, наразі розглядається варіант відведення у Київській фортеці відповідного приміщення.

Разом із тим, родина Шереметьєвих готова передати частину своєї колекції у власність держави. Про це повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ під час відкриття виставки приватної колекції родини Шереметьєвих «Військова слава України», на якому був присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

В.ЖУРАВСЬКИЙ переконаний, що відкриття для широкого ознайомлення унікальної колекції родини Шереметьєвих стане, по суті, новим осередком культурного життя міста. “На виставці було представлено лише 10% зібраних родиною Шереметьєвих робіт мілітаристики. Решта – понад 40 тис. експонатів – зберігаються в запасниках», - поінформував він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ додав, що наразі існує добра традиція передавати державі приватні колекції. Прикладом є родина Ханенків, що створили музей і передали колекцію в державну власність.