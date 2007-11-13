У Луганській колонії №60 твердять, що в’язні себе не калічили

Керівництво виправної колонії №60 Державного департаменту з питань виконання покарань, розташованої в селі Лозовське Слов’яносербського району Луганської області, спростовує інформацію про те, що 30 засуджених цього закладу у суботу на знак протесту заподіяли собі каліцтво.

Водночас, керівництво колонії підтверджує, що в закладі працює одразу три комісії: секретаріату уповноваженого ВР з прав людини, Державного департаменту з питань виконання покарань у Луганській області та слідча група прокуратури Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 10 листопада, в колонії троє засуджених до довічного ув’язнення близько 4.30 ранку зламали решітку вентиляційного отвору, вийшли з камери та завдали тілесних ушкоджень черговому зміни. До втікачів було застосовано зброю - одного з них було смертельно поранено.

За даними представників Вінницької та Харківської правозахисних організацій, майже 30 ув’язнених у Луганській колонії № 60 на знак протесту проти насильства вчинили акти самокаліцтва.